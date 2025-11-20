Несебър ще се опита да спре кошмарна серия от негативни резултати в двубоите си срещу Загорец (Нова Загора) в предстоящото домакинство от предпоследния есенен кръг на Югоизточната Трета лига."Делфините" трябва да гонят задължителна победа, ако искат със сигурност да останат на върха в класирането, където се намират в момента. От своя страна тимът от Нова Загора е на 4-о място с 28 точки.От своя страна Несебър няма победа срещу Загорец от 11 май 2016 година, когато печели с 2:0 у дома в 31-ия кръг на първенството.Тогава Несебър става шампион в групата и печели промоция за Втора лига, докато Загорец остава на трето място.В следващите години, в които двата тима са заедно в Югоизточната Трета лига, Несебър така и не записва успех. През сезони 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 "делфините" са във Втора лига и нямат двубои срещу Загорец.