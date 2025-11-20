Несебър гони първа победа срещу Загорец от близо 10 години
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ОФК Несебър
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"Делфините" трябва да гонят задължителна победа, ако искат със сигурност да останат на върха в класирането, където се намират в момента. От своя страна тимът от Нова Загора е на 4-о място с 28 точки.
От своя страна Несебър няма победа срещу Загорец от 11 май 2016 година, когато печели с 2:0 у дома в 31-ия кръг на първенството.
Тогава Несебър става шампион в групата и печели промоция за Втора лига, докато Загорец остава на трето място.
В следващите години, в които двата тима са заедно в Югоизточната Трета лига, Несебър така и не записва успех. През сезони 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 "делфините" са във Втора лига и нямат двубои срещу Загорец.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.