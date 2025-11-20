Дарен Кирилов счупи националния рекорд на 200 метра гръб
Втори във финала остана Адриан Йонинов от Спринт София с 1:56.26, а трети е Никола Левтеров (Спринт София) с 1:59.32.
Петър Мицин взе второ злато от шампионата в Бургас след победа в коронната си дисциплина 400 метра свободен стил. Състезателят на Вихрен стана първи с 3:47.21, но далеч от националния си рекорд 3:38.94 от Будапеща преди година. Вчера Мицин спечели и на 1500 метра свободен стил.
Втори на 400-те метра е Мирослав Терзиев (Черно море) с 3:48.86, а трети е Дейвид Найденов (Акуазард) с 3:49.59 минути.
Националът Любомир Епитропов (Вси) спечели с лекота във финала на 100 метра бруст с време 59.18 секунди, следван от Иван Грабко (Пловдив) с 59.87 секунди и Матей Резашки (Младост 81) с 1:01.57.
Диана Петкова (Спринт София) триумфира на 100 метра свободен стил за жени с 56.71 секунди. Втора остана Екатерина Аврамова (Спринт София) 57.33, а трета е Росина Тодорова (Олимпия) с 57.84.
