Цанко Цанков дава старт на традиционното плуване за Никулден в Бургас
Той ще започне традиционното плуване по случай празника.
Инициативата ще стартира на 6 декември от 8:30 ч. до Моста на централния плаж.
Събитието е първият акцент в Никулденската програма, която тази година ще премине под мотото "Всички празнуват Бургас". Според организаторите студената морска вода стимулира кръвообращението, укрепва имунната система и носи усещане за сила и свобода.
Всички желаещи могат да се включат в плуването или да наблюдават символичното начало на празника, посочват от Община Бургас.
Преди известно време Цанко Цанков преплува близо 45 км. в Бургаския залив за 14:24:34 часа.
