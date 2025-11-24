Петър Кюмюрджиев: Важни и напълно заслужени три точки
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"Напълно заслужена победа. Изпуснахме доста положения. Доколкото си спомням, Секирово нямаха удар към нашата врата. Така че няма какво да се оплакват от съдията. Точно те нямат право да говорят за съдийство. Перфектно съдийство“, коментира след края на двубоя Кюмюрджиев.
"Важни бяха трите точки с оглед на това, че имахме доста сериозни кадрови проблеми. Имахме трима контузени и един наказан, но тези, които влязоха на техните места, се постараха максимално и играха на високо ниво“, добави наставникът на "небесносините“.
Последният мач за Созопол от есенния дял на шампионата е идващата събота срещу отбора на Раковски.
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
