Созопол победи с 1:0 Секирово в мач от предпоследния есенен кръг на Югоизточната Трета лига. Според старши треньора на тима Петър Кюмюрджиев, играчите му са били по-добрите и логично са се поздравили с трите точки."Напълно заслужена победа. Изпуснахме доста положения. Доколкото си спомням, Секирово нямаха удар към нашата врата. Така че няма какво да се оплакват от съдията. Точно те нямат право да говорят за съдийство. Перфектно съдийство“, коментира след края на двубоя Кюмюрджиев."Важни бяха трите точки с оглед на това, че имахме доста сериозни кадрови проблеми. Имахме трима контузени и един наказан, но тези, които влязоха на техните места, се постараха максимално и играха на високо ниво“, добави наставникът на "небесносините“.Последният мач за Созопол от есенния дял на шампионата е идващата събота срещу отбора на Раковски.