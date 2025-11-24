Марина Друмева спечели златен медал при девойките на състоялото се през почивните дни състезание по спортна стрелба - Турнир "Дръстър" в Силистра.При девойки до 16 години, пушка 10 м, тя завоюва първото място, като постигна резултат, надминаващ държавния рекорд.Участието в турнира е част от подготовката на младата състезателка за предстоящото Държавно първенство по спортна стрелба през януари 2026 г., където Марина Друмева ще представи Спортен стрелкови клуб - Бургас.