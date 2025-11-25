Феновете на волейболния Нефтохимик 2010 вече могат да си закупят от онлайн билетите, които ще позволят на привържениците да посетят двбуоя срещу Черно море от 6-ия междинен кръг на НВЛ.Двубоят е утре от 18:30 ч. в зала "Бойчо Брънзов".Пропуските са на цена от 10 лв. Тези за учащи и пенсионери, които са на стойност от 6 лв. могат да бъдат закупени само на каса.Към момента Нефтохимик 2010 е на второто място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и актив от 11 точки. Такива са показателите и на водача Локомотив Авиа (Пловдив), който е с 1 загубен гейм по-малко от бургазлии.Мачът утре ще бъде ръководен от дама - първи съдия е Божидара Миткова, докато на мрежата ще ѝ помага Калоян Крумов.