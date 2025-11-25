Нефтохимик пусна онлайн билетите за "морското" дерби с Черно море
Двубоят е утре от 18:30 ч. в зала "Бойчо Брънзов".
Пропуските са на цена от 10 лв. Тези за учащи и пенсионери, които са на стойност от 6 лв. могат да бъдат закупени само на каса.
Към момента Нефтохимик 2010 е на второто място във временното класиране с 4 победи от 4 мача и актив от 11 точки. Такива са показателите и на водача Локомотив Авиа (Пловдив), който е с 1 загубен гейм по-малко от бургазлии.
Мачът утре ще бъде ръководен от дама - първи съдия е Божидара Миткова, докато на мрежата ще ѝ помага Калоян Крумов.
Община Варна: Това решение е некоректно и лицемерно, федерацията дължи обяснение на варненската публика
09.10
