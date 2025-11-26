Сподели Сподели
Белгийският отбор Роял Юниън Сен Жилоа направи нещо изключително снощи в Шампионска лига. 

Отборът, който този сезон дебютира в тази фаза на турнира, съкруши турския колос Галатасарай като гост насред тяхната крепост "Рамс Парк", която бе непокътната до снощи. 

Истанбулският колос допусна първо поражение на своя стадион през цялата 2025-а година едва вчера, установи проучване на "Фокус".

До момента "Джим бом" имаха 24 срещи на своята арена през актуалната година, включвайки тези от предходната кампания в турската Суперлига, този сезон в елита, приятелските срещи и всички останали надпревари! 

Така след 17 успеха и 7 равенства, феновете на Галатасарай видяха първо поражения за 2025-а година на "Рамс Парк". 

Припомняме, че на митичната арена падна и английския колос Ливърпул през този сезон в Шампионска лига след успех с 1:0.