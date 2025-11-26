Сподели Сподели
Английският гранд Арсенал приема германския колос Байерн (Мюнхен) в двубой на два от лидерите в настоящата кампания в Шампионска лига.

Мачът, който е част от 5-и кръг на основната фаза на турнира, започва в 22:00 часа българско време на стадион "Емирейтс" в Лондон. 

Двата отбора са на върха в подреждането с по 12 точки след като записаха само победи в срещите си до момента. 

"Артилеристите" дори не са допуснали гол в своята врата. Те надделяха над Атлетик Билбао, Олимпиакос, Атлетико (Мадрид) и Славия (Прага). 

"Баварците" са един от най-резултатните тимове. Те разбиха последователно Челси, кипърския Пафос, Клуб Брюж и шампиона от миналия сезон Пари Сен Жермен. 

В директните мачове през 21-и век (включвайки и приятелски срещи) Байерн имат 8 победи срещу 5 за Арсенал, а три срещи са завършвали без победител. 

Бетинг операторът PalmsBet.com определя за фаворит домакините. За победа на Арсенал ставката е 2.25, а такава за Байерн е 3.14. Равенството е с коефициент 3.50.

BETHUB.bg дава сходни коефициенти: 2.31 за победа на лондончани, 3.60 за хикс и 3.30 за победа на германците.