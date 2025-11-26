Дея сгази Монтана и записа втора победа през сезона
Интрига в двубоя буквално нямаше, като бургазлии успяваха рано в геймовете да отворят голяма точкова разлика, която в последствие бе трудна за наваксване от страна на гостите от Северозапада.
Най-резултатен за Дея беше иранецът Хади Шоркаби с 13 точки (3 аса и 4 блокади). Валентин Братоев завърши с 10 точки (2 блока), както и Ерион Байрами (1 ас и 2 блока). Другият иранец в бургаския състав - Мохамад Хозори и Цветелин Цветанов добавиха по 8 точки за успеха.
За тима на Монтана единственият с двуцифров актив беше полският диагонал Кристиан Валчак, който игра само в първите два гейма и завърши с 11 точки.
С победата си Дея се изкачи до 7-о място в класирането с баланс 2-4 и 7 точки. От своя страна Монтана е с 3-3 и също 7 пункта, позиция по-нагоре в таблицата.
Днес в Бургас ще се състои и "морското" дерби между Нефтохимик 2010 и Черно море, което ще започне в 18:30 ч. в зала "Бойчо Брънзов".
