Европейско първенство по спортни танци ще се проведе на 29 и 30 ноември 2025 г. в Спортна зала "Бойчо Брънзов“, гр. Бургас. Шампионатът се организира от Българската федерация на клубовете по спортни танци (БФКСТ) и клуб по спортни танци "Нефтохимик-78“ – Бургас, с подкрепата и съдействието на Министерството на младежта и спорта, Европейската конфедерация по спортни танци и Община Бургас.В първенството ще участват клубове, членове на лицензираната спортна федерация – БФКСТ – федерации, членове на Европейската конфедерация и на Международната конфедерация CSIT, призната от МОК. Участие са заявили състезатели от 10 държави и 37 спортни клуба, като общо над 400 състезатели на възраст от 6 до 50+ години ще радват зрителите в спортна зала "Бойчо Брънзов“ със своите изпълнения.За първи път в България ще се проведе Европейско първенство и за Соло дами във всички възрастови групи. В рамките на събитието ще бъдат излъчени шампионите на България в стандартните танци за младежи и състезатели до 21 г. и ЮСВ-латиноамерикански танци.Начало на състезанието на 29 и 30 ноември е от 10.00 часа, а официалното откриване и парадът на нациите е от 17.30 ч.