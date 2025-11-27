Първият мач от основната карта на ELITBET MAX FIGHT 63 ще предложи горещ старт с атрактивен сблъсък в лека категория (4 рунда по 3 минути) между българската надеждаи опитния молдовски боксьор19-годишният, възпитаник на школата на ЦСКА и дългогодишен ученик на, продължава уверено своя преход към професионалния бокс. В подготовката му активно участва и неговият по-голям брат – българската бойна звезда, участник в ONE Championship и шампион по муай тай -Тониев е многократен шампион на България във всички възрастови групи и медалист от международни състезания. Направи професионалния си дебют на 31 май по време на събитието MAX FIGHT 61, когато победис единодушно съдийско решение. Димо залага на агресивен стил, издръжливост и мисъл на ринга.Негов опонент в София ще бъде 30-годишниятот Молдова – състезател, който вече има няколко професионални мача зад гърба си. Той дебютира преди година, а последният му двубой бе през октомври в Испания.Сблъсъкът между младия талант и опитния молдовец обещава динамика, амбиция и заряд – идеален старт за голямата бойна вечер на ELITBET MAX FIGHT 63.Билети за ELITBET MAX FIGHT 63 могат да бъдат закупени онлайн от платформата Eventim или от партньорските каси в страната. Бойната гала вечер може да гледате и в каналите на bTV Media Group – пряко по bTV Action и онлайн платформата VOYO.BG.Професионалната бойна гала вечер MAX FIGHT 63 се организира с подкрепата на Born Winner, MONTAX, Proper Whiskey, Pulse Fitness & Spa, Cvetita Herbal, Vidas и генералният партньор ELITBET.