Бургаските Нефтохимик и Дея спорт с победи в родния волейболен елит при мъжете
Мартин Кръстев се отличи с 13 точки за победителите, а съотборникът му Калоян Балабанов добави още 11 точки.
За домакините Кристиан Валчак приключи с 15 пункта.
С успеха Нефтохимик 2010 излезе на първо място в класирането с актив от 17 точки, с 3 пред Локомотив Авиа и Левски София.
В друга среща от кръга Дея спорт победи с 3:2 (25:19, 26:24, 24:26, 22:25, 15:13) като гост Берое 2016.
За победителите с най-много приключи бившият национал Валентин Братоев, отличил се с 21 точки. За Берое Пламен Шекерджиев реализира 20 точки.
В класирането Дея Спорт са 7-и, а Берое 5-и.
