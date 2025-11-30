Сподели Сподели
Нефтохимик 2010 (Бургас) надигра като гост Монтана с 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:20) гейма в двубой от седми кръг на редовния сезон в родния волейболен елит при мъжете. 

Мартин Кръстев се отличи с 13 точки за победителите, а съотборникът му Калоян Балабанов добави още 11 точки.

За домакините Кристиан Валчак приключи с 15 пункта. 

С успеха Нефтохимик 2010 излезе на първо място в класирането с актив от 17 точки, с 3 пред Локомотив Авиа и Левски София.

В друга среща от кръга Дея спорт победи с 3:2 (25:19, 26:24, 24:26, 22:25, 15:13) като гост Берое 2016. 

За победителите с най-много приключи бившият национал Валентин Братоев, отличил се с 21 точки. За Берое Пламен Шекерджиев реализира 20 точки.

В класирането Дея Спорт са 7-и, а Берое 5-и.