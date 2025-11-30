Нефтохимик 2010 (Бургас) надигра като гост Монтана с 3:1 (25:22, 26:24, 18:25, 25:20) гейма в двубой от седми кръг на редовния сезон в родния волейболен елит при мъжете.се отличи с 13 точки за победителите, а съотборникът мудобави още 11 точки.За домакинитеприключи с 15 пункта.С успеха Нефтохимик 2010 излезе на първо място в класирането с актив от 17 точки, с 3 пред Локомотив Авиа и Левски София.В друга среща от кръга Дея спорт победи с 3:2 (25:19, 26:24, 24:26, 22:25, 15:13) като гост Берое 2016.За победителите с най-много приключи бившият национал, отличил се с 21 точки. За Бероереализира 20 точки.В класирането Дея Спорт са 7-и, а Берое 5-и.