ФК Созопол приключи календарната година като отборът с най-добри показатели за последните 7 мача
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Именно в тези последни 7 срещи тимът записа баланс от 5 победи, 1 равенство и само 1 загуба, при голова разлика 13:3 и събра 16 точки.
При абсолютно същия баланс и дори същата голова разлика е ОФК Несебър – 5-1-1 и голова разлика 13:3.
След като от 5 до 11 кръг в 7 поредни мача ФК Созопол се представи под обичайното си ниво и записа 1 равенство и цели 6 загуби, след това дойде въпросната серия от 7 поредни мача, в които тимът успя да покаже съвсем друго лице.
Интересното е, че на трето място в тази серия от 7 мача е Марица (Милево) с 4 победи и 3 равенства – 15 точки, като отборът дори не допусна загуба.
Балансът на Марица (Пловдив) за тези последни 7 срещи е 4 победи, 2 равенства и 1 загуба – 14 точки.
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.