ФК Созопол приключи календарната 2025 година като отборът с най-добри показатели за последните 7 мача.Именно в тези последни 7 срещи тимът записа баланс от 5 победи, 1 равенство и само 1 загуба, при голова разлика 13:3 и събра 16 точки.При абсолютно същия баланс и дори същата голова разлика е ОФК Несебър – 5-1-1 и голова разлика 13:3.След като от 5 до 11 кръг в 7 поредни мача ФК Созопол се представи под обичайното си ниво и записа 1 равенство и цели 6 загуби, след това дойде въпросната серия от 7 поредни мача, в които тимът успя да покаже съвсем друго лице.Интересното е, че на трето място в тази серия от 7 мача е Марица (Милево) с 4 победи и 3 равенства – 15 точки, като отборът дори не допусна загуба.Балансът на Марица (Пловдив) за тези последни 7 срещи е 4 победи, 2 равенства и 1 загуба – 14 точки.