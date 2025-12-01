Карлос Насар, олимпийски, световен и европейски шампион по вдигане на тежести за мъже, пред "Фокус".
(Интервюто бе записано преди пресконференцията, в която 21-годишната ни звезда подписа договор с Българска федерация по вдигане на тежести).
На хубав повод те намираме в пресклуб "България".
- Да, много се радвам, че съм тук отново. Пак съм спортист на месеца за пореден път и се радвам, че се оценява това нещо. Радвам се да ви видя и вас (журналистите) и да коментираме важните въпроси, да споделя плановете си за подготовката. Покрай мене е доста интересно в последно време.
Получи ли всички премии и суми, които ти дължаха от Федерацията по вдигане на тежести и Министерство на спорта.
- Получил съм си премията и допълнителната премия за супер големи успехи, като договор все още не съм подписал, и там има още допълнителни средства. Но премията и допълнителната премия съм си ги получил, да. Даже наскоро ги получих.
Изгладихте ли всякакви различия с президента на Федерацията Стефан Ботев относно договора и какво се случи със самия договор? Знаем, че до 5-и декември трябва да бъде подписан.
- Ами с договора, сега тепърва мисля да го коментирам сега и пред колегите, но все още никаква комуникация не сме имали, така че ще коментираме тепърва. Мисля, че сега ще стават интересни неща и във Федерацията. Доколкото дочувам моят приятел, мога да кажа, Асен Златев ще се кандидатира и той за президент на Федерацията, като аз напълно го подкрепям, и тепърва сега ще споделям неща относно договора, относно работата ми с Федерацията. Знаем, имам доста предложения от чужди страни, които сега съм ги стопирал и ги държа да чакат.
Докога могат да чакат?
- Те са ме чакали 4 години, тъй че могат да чакат. Имат доста голямо желание да състезавам за тях, но аз до последно искам да съм си в България. Сега вече обстоятелствата какви са, тепърва ще се вижда. Ние, като цяло, се борим, за да може нашата Федерация да създава още кадри, да работи, да заработи, тъй като в момента не виждаме нещо такова.
Да разбирам, че това, което каза в нашето студио, във "Фокус“, че няма да подпишеш договор, докато президент е Стефан Ботев, продължаваш да го твърдиш?
- Все още не съм подписал договор, вече е краят на годината. Договорът е много важен за самото спокойствие на всички, тъй като хората си мислят, че аз ще заминавам за друга страна. И в крайна сметка, аз твърдо искам да остана тук. Понякога трябва да взимам такива решения, трябва да заявявам твърдо. Но Стефан Ботев не смятам, че ще се кандидатира за следващите избори за президент на нашата Федерация, тъй като няма никакво движение, няма нито един спонсор във Федерацията. Никаква работа няма, нямаме успехи и т.н. Медалите от Световното първенство - имаме в движение един медал и моите медали, като аз за подготовката си съм си похарчил аз средствата. Отделно не можеше да обезпечи мен, трудна комуникация с Министерството на спорта, трудна комуникация с мен, а в момента това са важни неща за нашата Федерация, тъй като все пак бюджетът идва на фона на успехите. Успехите ги нося аз, и в крайна сметка не е маловажно това нещо.
А кога се очаква да има такова Общо събрание, на което да се заяви, примерно Асен Златев?
- Общо събрание ще има на 15 декември, и тогава ще се разбере кой е президент на Федерацията и т.н. Но дори и да подпиша договора си, това определено няма да е благодарение на Стефан Ботев или на кандидат-президента Стефан Ботев. Това ще е благодарение на моя треньор Павел Христов, който неговият баща е създал мен. Той пък, синът му, впоследствие задържа клуба ни, президента ни на клуба, който пак впоследствие така направи нещата, че нашият клуб да не усети, че Федерация няма и да върви процеса на работата. И всички тези неща, които се случват, заради това нещо ще го направя. Асен Златев, който помагаше в подготовките ми. Ако подпиша договора си, това ще е благодарение на тях, защото аз обичам България и искам да остана с тях и те са ми показали защо трябва да я обичам. И за България бих направил тази крачка. Но все пак все още задържам нещата, нищо не се знае. Виждаш в какви обстоятелства ме поставят и натиск от всяко едно място. И в крайна сметка, ако не може да се върви към правилен процес на работа, аз ако не мога да си развивам кариерата, ако не мога да печеля медали, защото тази година беше трудно, благодарение на ръководството на Федерацията и н.т.
Промениха отново олимпийските категории. Вече ще бъдат не 6, а 8. Твоята категория става 95 кг. Това по-добре ли е за теб? Те ще влязат в сила на 1 август 2026 година?
- Никакъв проблем не е. Аз се нагласям според световните правила по вдигане на тежести. Затова сме спортисти, да се съобразяваме с правилата, да направим една честна битка. Сега, следващото предизвикателство ще бъде Европейското първенство. И това е – каквото е, такова. Аз като цяло нямам проблем с качването на килограми. И 95 кг мисля, че ще е една много конкурентна категория. Смятам, че всичко това се прави с цел категориите да стават все по-конкурентни и по-конкурентни.
Последно за Олимпиадата в Лос Анджелис увеличиха категориите, но намалиха хората в тях, от 10 на 8. Това по-добре ли е според теб?
- Ами те, битките, са преди Лос Анджелис. Нашите събирания на квоти отиват в "Топ 8" резултатите. В смисъл, на последното състезание преди Олимпиадата, ако си на 8-ма позиция в ранглиста, някой може да те измести. Така че има много-много битки преди това. А и подготвените във вдигането на тежести дали са 8, дали са 10, ние трябва да си гледаме тежестите, трябва да си гледаме играта. Със сигурност ще има по-голямо спокойствие, но пък ще бъде едно по-бързо състезание, в което трябва да се вдигат щанги за време. И това си има плюсове и минуси.
Благодарим ти много.
- И аз благодаря.
Карлос Насар: Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
©
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Карлос Насар обяви най-голямата сума, която са му предлагали, за да се състезава под чужд флаг
16.11
Мениджърът на Карлос Насар: В България не може да се разберем за договор за 3800 лева, а в чужбина му дават 120 000 долара на месец
18.10
Филип Буков: Пуснаха Карлос и сякаш времето спря, получи се вакуум. Всички хора оставиха телефони, книги, кой каквото имаше и гледаше Карлос
10.10
Още от категорията
/
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
27.11
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.