Парични награди за заслужили бургаски спортисти
На церемонията по връчването на наградите присъстваха Десислава Колева-Иванова – изпълнителен директор на Фондация WINBET, Тодор Иванов – спортен журналист и управител на "Фрий Медиа Груп“, и Манол Тодоров заместник-кмет на Бургас по спорт и туризъм. Те са и членовете на комисията, селектирала имената на спортистите, които получиха награди за доброто си представяне. Сред гостите на церемонията бяха волейболистът Иван Станав, който е общински съветник и председател на Постоянната комисия по спорт, и началникът на отдел "Спорт“ в Община Бургас Веселина Деведжиева.
Ето кои са отличените спортисти в програмата "Бургаски шампиони“:
Николай Дишков – състезател по бокс на клуб "Победа Черноморец“,
Ердал Галип – състезател по борба на клуб "Черноморец“,
както и
Гергана Стоянова, Димитър Ников и Димитър Кънев - състезатели по кайтсърф на Яхтклуб "Черноморец“.
Всички те завоюваха отличия на значими състезания на национално ниво.
Хандбален клуб "Фрегата“ получи наградата за най-успешния отбор на град Бургас за 2025 г.
Диана Маркова от клуб по ветроходство "Порт Бургас“ също бе сред отличените спортисти на морския град. Тя спечели първо място в олимпийския клас ИЛКА-6 на Европейската купа в Приморско през май, а през септември се класира на второ място в същия клас на Държавното първенство.
Най-голямата награда в програмата "Бургаски шампиони“ получи ветроходката Александра Лукоянова - състезател на Яхтклуб "Черноморец“. През тази година Александра завоюва първо място на Балканското първенство, първо място в Държавното първенство за олимпийски класове в клас ИЛКА-6, три призови места в състезанията за Европейската купа в България, Германия и Турция.
