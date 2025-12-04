Сподели Сподели
Созопол щe стартира зимна подготовка на 5 януари от 14:00 часа на “Арена Созопол", научи "Фокус". Тогава ще се проведе първата тренировка за 2026 г.

Отборът ще проведе зимната си подготовка изцяло в домашни условия.

Тимът уреди пет контроли, като първата от тях е на 10 януари срещу Българово.

Часовете и стадионите, на които ще се проведат контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.

Всички контроли на Созопол:

10 януари – ФК Българово

14 януари – Черноморец Бургас

17 януари – търси се съперник

24 януари – Нефтохимик Бургас

31 януари – Димитровград

Най-вероятно на 7 или 8 февруари “небесносините" ще изиграят първата си официална среща – мач за Купата на АФЛ срещу Загорец (Нова Загора).

На 14/15 февруари е планиран да се изиграе първият кръг от пролетния полусезон на Югоизточната Трета Лига, в който Созопол гостува на Ямбол.