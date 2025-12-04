Созопол обяви програмата за зимна подготовка и съперниците в контролите
Отборът ще проведе зимната си подготовка изцяло в домашни условия.
Тимът уреди пет контроли, като първата от тях е на 10 януари срещу Българово.
Часовете и стадионите, на които ще се проведат контролните срещи ще бъдат обявени допълнително.
Всички контроли на Созопол:
10 януари – ФК Българово
14 януари – Черноморец Бургас
17 януари – търси се съперник
24 януари – Нефтохимик Бургас
31 януари – Димитровград
Най-вероятно на 7 или 8 февруари “небесносините" ще изиграят първата си официална среща – мач за Купата на АФЛ срещу Загорец (Нова Загора).
На 14/15 февруари е планиран да се изиграе първият кръг от пролетния полусезон на Югоизточната Трета Лига, в който Созопол гостува на Ямбол.
ФК Созопол приключи календарната година като отборът с най-добри показатели за последните 7 мача
01.12
