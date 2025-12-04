Започва турнирът "Футболни звезди в България", посветен на Никулденските празници
В надпреварата ще участват детски отбори от Румъния и различни региони на България, които ще се състезават в три възрастови групи:
• 2016 г. – Спортна база на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“
• 2017 г. – Звездичка Арена
• 2014 г. – ОЗК Парк Арена
Организатор на турнира е ДФК "Звездичка“, с подкрепата на Община Бургас и Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.
Церемониите по награждаване ще се проведат на 07 декември, на всеки кръгъл час в периода от 11:00 до 14:00 часа.
Бургас с гордост посреща младите таланти и техните семейства, като предоставя отлични условия и модерна спортна инфраструктура. Очаква ни един истински футболен празник, изпълнен с емоции, енергия и потенциала на бъдещите звезди на България и Европа!
Желаем успех на всички участници и каним гражданите да подкрепят младите футболисти по терените!
