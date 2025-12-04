От 5 до 7 декември Бургас ще бъде домакин на традиционния международен футболен турнир "Футболни звезди в България – Зима 2025“, посветен на Никулденските празници.В надпреварата ще участват детски отбори от Румъния и различни региони на България, които ще се състезават в три възрастови групи:• 2016 г. – Спортна база на Университет "Проф. д-р Асен Златаров“• 2017 г. – Звездичка Арена• 2014 г. – ОЗК Парк АренаОрганизатор на турнира е ДФК "Звездичка“, с подкрепата на Община Бургас и Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас.Церемониите по награждаване ще се проведат на 07 декември, на всеки кръгъл час в периода от 11:00 до 14:00 часа.Бургас с гордост посреща младите таланти и техните семейства, като предоставя отлични условия и модерна спортна инфраструктура. Очаква ни един истински футболен празник, изпълнен с емоции, енергия и потенциала на бъдещите звезди на България и Европа!Желаем успех на всички участници и каним гражданите да подкрепят младите футболисти по терените!