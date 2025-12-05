Нефтохимик 2010 посреща ЦСКА в дербито на 8-ия кръг от НВЛ за мъже.Двубоят е от 19:30 ч. в бургаската зала "Бойчо Брънзов".Редовните билети са на стойност 10 лв. За учащи и пенсионери, които може да платят за своя вход само на каса, цената е 6 лв. Предвидено пунктовете да отворят час преди началото на двубоя - в 18:30 ч. Желаещите могат да закупят своя билет за срещата и онлайн.Бургазлии са лидер в класирането с 6 победи от 6 изиграни мача и 17 т., една повече от втория Локомотив Авиа (Пловдив), който е със същия баланс. ЦСКА е на четвъртото място с 4 успеха и 2 поражения и 14 пункта на сметката си.