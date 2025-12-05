Ясен е жребият за Мондиал 2026! Два световни шампиона в една група!
Една от държавите домакини (другите са Мексико и Канада) на първия по рода си Мондиал с 48 отбора прие събитието, на което се решиха всички 12 потока.
Актуалният световен шампион Аржентина попадна в наглед лесна група ("J") с тимовете на Австрия, Алжир и Йордания.
Два световни шампиона - Испания и Уругвай попаднаха в един поток - "Н", заедно със Саудитска арабия и Кабо Верде.
Легендите в различни спортове Рио Фърдинанд, Уейн Грецки, Аарон Джъдж, Шакил О'Нийл и Том Брейди, както и спортната журналистка Саманта Джонсън бяха сред тези, които помогнаха в тегленето.
Световното първенство започва на 11-и юни и завършва с финала на 19-и юли.
До момента са известни 42 от общо 48-те участници. Останалите шест ще бъдат определени през март чрез плейофите на УЕФА и междуконтиненталните баражи.
Ето и всички групи:
Група "А": Мексико, Южна Корея, РЮА, някого измежду Дания/Северна Македония/Чехия/Ейре
Група "В": Канада, Швейцария, Катар, някого измежду Италия/Северна Ирландия/Албания/Босна и Херцеговина
Група "С": Бразилия, Мароко, Хаити, Шотландия
Група "D": САЩ, Австралия, Парагвай, някого измежду Турция/Румъния/Словакия/Косово
Група "Е": Германия, Еквадор, Кот д'Ивоар, Кюрасао
Група "F": Нидерландия, Япония, Тунис, някого измежду Украйна/Швеция/Полша/Албания
Група "G": Белгия, Иран, Египет, Нова Зеландия
Група "H": Испания, Уругвай, Саудитска арабия, Кабо Верде
Група "I": Франция, Сенегал, Норвегия, някого измежду Ирак/Боливия/Суринам
Група "J": Аржентина, Алжир, Австрия, Йордания
Група "K": Португалия, Узбекистан, Колумбия, ДР Конго
Група "L": Англия, Хърватия, Панама, Гана
