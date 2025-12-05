ЦСКА нанесе първа загуба за сезона на Нефтохимик 2010 Бургас
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: ВК ЦСКА
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Хамиш Хазелден отбеляза 21 точки за "армейците" а, Тодор Костов и Николай Пенчев помогнаха за победата с по 14.
Рикардо Жуниор бе най-резултатен за бургазлии с 16 пункта. Така двата тима се изравниха на върха на класирането с по 17 точки.
Ето и останалите резултати от срещи от кръга, играни днес:
Монтана - Берое - 3:1 (24:26, 25:15, 25:23, 25:15)
Пирин (Разлог) - Славия 3:0 (25:23, 25:16, 25:12)
Черно море - Дунав 3:0 (25:17, 25:21, 25:23)
Още от категорията
/
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.