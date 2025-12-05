ЦСКА нандесе първа загуба на Нефтохимик 2010 през новия сезон. Столичани надиграха бургаския гранд с 3:1 (22:25, 25:16, 25:17, 25:20) гейма като домакини.отбеляза 21 точки за "армейците" а,помогнаха за победата с по 14.бе най-резултатен за бургазлии с 16 пункта. Така двата тима се изравниха на върха на класирането с по 17 точки.Монтана - Берое - 3:1 (24:26, 25:15, 25:23, 25:15)Пирин (Разлог) - Славия 3:0 (25:23, 25:16, 25:12)Черно море - Дунав 3:0 (25:17, 25:21, 25:23)