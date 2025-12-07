Владимир Зографски в ски скока продължава. Звездата ни в този спорт зае 6-о място във втората индивидуaлна надпревара във Висла, Полша, кръг от Световната купа. (Вчера самоковецът бе 11-и).
В първия си скок в основното състезание днес 32-годишният българин постигна 129.5 метра, което му отреди седма позиция. Във втория кръг Зографски се приземи на 130 метра и спечели едно място, като събра общ сбор от 268.7 точки.
Миналия уикенд в Рука българинът записа най-добрият резултат в кариерата си. Във Финландия Зографски завърши четвърти.
Домен Превц записа втора победа във Висла. Той изпревари Рьою Кобаяши и Филип Раймунд.
В генералното класиране Зографски е 11-и със 115 точки. Лидер е Ланишек с 356. Само състезатели от 4 държави са пред българина в подреждането до момента през сезона (2 от Словения, 2 от Япония, 2 от Германия и 4 от Австрия).
© FB: Bulgarian SKI Federation
