Шампионът от миналия сезон в Първа лига Лудогорец приема Славия днес в двубой от 19-и кръг на родния футболен елит. 

Мачът започва в 17:30 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград. 

Домакините се намират на 3-о място във временното класиране с актив от 33 точки. От идването на новия треньор Пер Матиас-Хьогмо обаче тимът е в серия от 4 поредни победи, включително и такава над испанския Селта в основната фаза на Лига Европа. 

Славия са 7-и в подреждането, но тимът, воден от Ратко Достанич е в изключителна серия от 6 поредни победи във всички турнири и общо 12 мача без загуба. За последно "белите" паднаха през септември с 1:3 от ЦСКА 1948. 

В директните двубои Лудогорец е в серия от 3 поредни победи. 

За последно Славия надви днешния си противник с 3:2 като гост през ноември 2023-а година. 

Операторът Palmsbet определя за огромен фаворит в днешния мач домакините. Коефициентът за успех на разградчани е 1.32, докато този за гостите - 9.50. Равенството е оценено на 5.33.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 1.28, докато евентуален триумф на Славия е със ставка 10.75. Равенството е оценено на 5.25.