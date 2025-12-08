На 6 и 7 декември в Букурещ, Румъния, се проведе 22-то Европейско първенство по карате киокушин на без категории и Европейско първенство по ката. В състезанието взеха участие 900 представители от 21 държави.Българският отбор, който бе съпроводен от шихан Емил Костов, се състоя от 24-ма каратеки, членове на ИКО България, от които 4-ма бяха възпитаници на шихан Гергана Апостолова-Костова от СКК "КУОКУШИН СПИРИТ" Бургас.Първият ден от мероприятието се съревноваваха деца, юноши, младежи и девойки, а вторият продължи с двубоите при мъже, жени и ветерани и ката за мъже и жени.Бургаският състезател Евгени Прудников спечели европейска титла при мъже +45 г. в тежка категория. Останалите възпитаници от клуба на шихан Апостолова - Ярослава Прудникова, Ивайло Ромилов и Александър Иванов, загубиха на квалификациите първия ден.Като цяло отборът на БКА -ИКО БЪЛГАРИЯ завоюва общо 6 златни, 2 сребърни и 6 бронзови медала.Шихан Емил Костов, шихан Гергана Апостолова-Костова, шихан Зихни Хасанов и сенсей Цветелин Христов бяха част от съдийския състав на първенствата.