Европейска титла по киокушин карате за възпитаник на Гергана Апостолова-Костова
Българският отбор, който бе съпроводен от шихан Емил Костов, се състоя от 24-ма каратеки, членове на ИКО България, от които 4-ма бяха възпитаници на шихан Гергана Апостолова-Костова от СКК "КУОКУШИН СПИРИТ" Бургас.
Първият ден от мероприятието се съревноваваха деца, юноши, младежи и девойки, а вторият продължи с двубоите при мъже, жени и ветерани и ката за мъже и жени.
Бургаският състезател Евгени Прудников спечели европейска титла при мъже +45 г. в тежка категория. Останалите възпитаници от клуба на шихан Апостолова - Ярослава Прудникова, Ивайло Ромилов и Александър Иванов, загубиха на квалификациите първия ден.
Като цяло отборът на БКА -ИКО БЪЛГАРИЯ завоюва общо 6 златни, 2 сребърни и 6 бронзови медала.
Шихан Емил Костов, шихан Гергана Апостолова-Костова, шихан Зихни Хасанов и сенсей Цветелин Христов бяха част от съдийския състав на първенствата.
