Отборът на Черноморец е договорил почти всички контроли за зимната си подготовка, видя"Акулите" започват тренировки на 5 януари, а играчите на Иван Колев ще изиграят общо 6 проверки.Бургазлии ще стартират двубоите с мач срещу Созопол на 14-ти януари. На 17-ти е планиран спаринг с Етър, а седмица по-късно - с Фратрия. На 28-ми януари Черноморец трябва да се изправи срещу Черно море, а последната контрола на тима преди подновяването на шампионата е на 7 февруари срещу Севлиево.За момента се търси опонент за единствената свободна дата в графика на "акулите" - 31 януари, като желанието на спортно-техническия щаб е отборът да се изправи срещу съперник от Трета лига.В клуба обмислят и провеждането на подготвителен лагер в този период. Все още не е уточнено къде ще се проведе той.