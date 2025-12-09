България отново има двама тенисисти в Топ 3 на света, излиза нов талант на хоризонта
Шампионът от "Уимбълдън" и "ЮС Опън" при подрастващите Иван Иванов продължава да оглавява класацията.
17-годишният талант, който тренира в академията на легендата Рафаел Надал в Манакор, има в актива си 3601 точки, спечелени в 19 турнира.
Финалистът от Откритото първенство на САЩ Александър Василев се завърна на третата позиция. 18-годишният талант, който е братовчед на звездата ни при мъжете Григор Димитров, се изкачи с позиция нагоре. Той е с 2627.5 точки, постигнати в 21 състезания.
Друг млад роден талант прави голям прогрес. 17-годишният Димитър Кисимов, който през миналата седмица стигна до финала на силен тенис турнир в САЩ, се изкачи с цели 12 позиции и вече е 53-и. Кисимов е с 971.75 точки, които е направил в 40 турнира.
Карлос Насар: Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
01.12
