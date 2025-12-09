Нефтохимик (U18), състезаващ се в Елитната група ще продължи през пролетния полусезон във втората осмица на шампионата.Младите "шейхове" завършиха на 12-то място с 15 точки.16-те отбора се разделят на две осмици и отново ще играят всеки срещу всеки на разменено гостуване.Вторият дял от шампионата ще стартира с мачове на 14 и 15 февруари. Във втората осмица попаднаха още отборите на Пирин (Благоевград), Миньор (Перник), Берое, Янтра, Монтана и Спартак (Варна). Отложен мач между Национал (София) и Хебър (Пазарджик) ще определи кой измежду столичният тим и Арда (Кърджали) ще продължи в Топ 8 и кой ще остане във втората осмица.