Нефтохимик (U18) остана извън Топ 8 на Елитната група
Младите "шейхове" завършиха на 12-то място с 15 точки.
16-те отбора се разделят на две осмици и отново ще играят всеки срещу всеки на разменено гостуване.
Вторият дял от шампионата ще стартира с мачове на 14 и 15 февруари. Във втората осмица попаднаха още отборите на Пирин (Благоевград), Миньор (Перник), Берое, Янтра, Монтана и Спартак (Варна). Отложен мач между Национал (София) и Хебър (Пазарджик) ще определи кой измежду столичният тим и Арда (Кърджали) ще продължи в Топ 8 и кой ще остане във втората осмица.
ФК Созопол приключи календарната година като отборът с най-добри показатели за последните 7 мача
01.12
