Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Нефтохимик ще изиграе общо 6 контроли по време на зимната си подготовка, видя "Фокус".

"Шейховете" в момента са в почивка след края на първия полусезон в Югоизточната Трета лига като ще се завърнат към тренировките на 5 януари. Подготовката на "зелените" ще се проведе изцяло в домашни условия.

От ръководството на клуба обявиха и шестте съперника за спарингите по време на подготовката. Часовете и местата, на които ще се проведат срещите ще бъдат обявявани допълнително.

Сезонът в Югоизточната Трета лига се подновява на 14 февруари, а в първия си двубой след паузата Нефтохимик домакинства на Атлетик (Куклен).

Контроли на Нефтохимик по време на зимната подготовка:

17.01 Ямбол

24.01 Созопол

28.01 Берое 

31.01 Загорец

04.02 Черно море II

07.02 Несебър