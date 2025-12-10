Нефтохимик ще изиграе общо 6 контроли по време на зимната си подготовка, видя"Шейховете" в момента са в почивка след края на първия полусезон в Югоизточната Трета лига като ще се завърнат към тренировките на 5 януари. Подготовката на "зелените" ще се проведе изцяло в домашни условия.От ръководството на клуба обявиха и шестте съперника за спарингите по време на подготовката. Часовете и местата, на които ще се проведат срещите ще бъдат обявявани допълнително.Сезонът в Югоизточната Трета лига се подновява на 14 февруари, а в първия си двубой след паузата Нефтохимик домакинства на Атлетик (Куклен).ЯмболСозополБероеЗагорецЧерно море IIНесебър