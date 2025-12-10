Черноморец намери съперник и за последната свободна дата през зимната подготовка, научи"Акулите" ще срещнат третия отбор на Лудогорец на 31 януари. От клуба искаха последната проверка да бъде срещу отбор от Трета лига и то бе изпълнено.Бургазлии започват с тренировките след паузата на 5 януари и ще изиграят общо 6 проверки.Останалите двубои са срещу Созопол на 14-ти януари, на 17-ти срещу Етър, а седмица по-късно - с Фратрия. На 28-ми януари Черноморец трябва да се изправи срещу Черно море, а последната контрола на тима преди подновяването на шампионата е на 7 февруари срещу Севлиево.