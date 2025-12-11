Сподели Сподели
Българският шампион Лудогорец приема днес гръцкия гранд ПАОК (Солун) в двубой от 6-и кръг на основната фаза в Лига Европа. 

Мачът започва в 19:45 часа на стадион "Хювефарма арена" в Разград. 

Домакините се намират в страхотна серия след идването на новия треньор - Пер-Матиас Хьогмо. Българите нямат загуба в 5 поредни двубоя (4 победи и 1 равенство). 

ПАОК, за които играе бившият капитан на Лудогорец и настоящ такъв на националния отбор на България - Кирил Десподов, също са в силна серия. Грандът от Солун е без поражение в последните си 5 срещи, а в последните 13 е с цели 10 успеха, 2 равенства и само 1 поражение. 

Това ще е исторически първи двубой между Лудогорец и ПАОК.

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач гостите. Коефициентът за успех на гърците е 2.05, докато този за домакините - 3.50. Равенството е оценено на 3.60.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Лудогорец е оценен на 3.90, докато евентуален триумф на ПАОК е със ставка 2.06. Равенството е оценено на 3.70.