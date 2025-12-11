Стадионът в град Царево ще има нова лекоатлетическа писта и осветление, което ще покрива както нея, така и терена, научиПроектът на местната администрация е одобрен за финансиране по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти 2025 г. на Министерството на младежта и спорта.Срокът на изпълнение строително-монтажните работи ще бъде 12 месеца от датата на сключване на договор с Министерството на младежта и спорта.Общата стойност на проекта е 1 608 953.34 лв. с ДДС.