Кубрат Пулев и Мурат Гасиев застанаха лице в лице за последно преди утрешния им двубой за "регулярната" световна титла на Световната боксова асоциация в тежка категория.
Това се случи на задължителния кантар преди срещата им, която ще се проведе в петък около 21:00 часа българско време.
44-годишният българин бе значително по-тежък от 32-годишния си опонент. Пулев тежеше 115 кг, докато Гасиев закова кантара на 104.7 кг.
И двамата боксьори тежат по-малко от последните си битки. Преди година "Кобрата" бе 116 кг за двубоя си с Махмуд Чар, а преди няколко месеца Гасиев бе 105 кг за мача си с Джеремая Милтън.
Кубрат Пулев осезаемо по-тежък от Мурат Гасиев
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© x.com/ringmagazine
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Още по темата
/
Марио Иванов: Чашата преля! Ще се кандидатирам за председател на Конфедерацията по кикбокс и муай тай
27.11
Биляна Дудова след историческото постижение в борбата: Трудът, желанието и дисциплината са в основата
24.11
Още от категорията
/
Състезателни двойки от 32 държави идват в Бургас за Европейското първенство по стандартни танци
14:12
Карлос Насар: Подкрепям Асен Златев да поеме щангите! Не смятам, че Стефан Ботев ще се кандидатира отново
01.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.