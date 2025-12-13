спечели домакинството си нас 3:0 гейма (25:20, 25:23, 25:20) в двубой от 9-и кръг на мъжкото ни воелйболно първенство. Над всички за тимът от Стара Загора бес 16 точки.Възпитаниците назаемат 5-о място във временното подреждане с 4 победи и 4 загуби, докато бургазлии са 4-ти с 6 успеха и 2 поражения.