Берое 2016 спечели домакинството си на Нефтохимик с 3:0 гейма (25:20, 25:23, 25:20) в двубой от 9-и кръг на мъжкото ни воелйболно първенство. Над всички за тимът от Стара Загора бе Велизар Чернокожев с 16 точки.

Възпитаниците на Мирослав Живков заемат 5-о място във временното подреждане с 4 победи и 4 загуби, докато бургазлии са 4-ти с 6 успеха и 2 поражения.