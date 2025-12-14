Българи са на върха на световните ранглисти в самбото при мъжете и жените
При жените Радулова, която на шампионата на планетата в Бишкек стана втора, е лидер в категория до 54 кг с 2400 точки като води на Анастасия Лукянина от Русия със 100 пункта. Именно Лукянина победи нашенката на финала на Мондиала в Киргизстан. През април Радулова стана и еврошампионка в Лимасол, Кипър.
При мъжете в категория до 79 кг Иван Хърков е първи в подреждането с актив от 1410 точки. Той е следван от руснаците Денис Калинин (1100 точки), Рамед Гюкев (1000 точки) и Иля Затилкин (1000 точки).
На Мондиала в Бишкек Хърков спечели четвърти пореден медал от световно първенство за мъже. Този път Хърков взе бронза, но той му бе достатъчен, за да приключи сезона като номер 1 в своята дивизия!
През април Хърков взе бронз и от ЕВРО 2025.
