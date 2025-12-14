Българските самбистифинишират 2025-а година на върха в своите категории в световната ранглиста в този спорт, видя проучване наПри жените Радулова, която на шампионата на планетата в Бишкек стана втора, е лидер в категория до 54 кг с 2400 точки като води наот Русия със 100 пункта. Именнопобеди нашенката на финала на Мондиала в Киргизстан. През април Радулова стана и еврошампионка в Лимасол, Кипър.При мъжете в категория до 79 кге първи в подреждането с актив от 1410 точки. Той е следван от руснаците(1100 точки),(1000 точки) и(1000 точки).На Мондиала в Бишкек Хърков спечели четвърти пореден медал от световно първенство за мъже. Този път Хърков взе бронза, но той му бе достатъчен, за да приключи сезона като номер 1 в своята дивизия!През април Хърков взе бронз и от ЕВРО 2025.