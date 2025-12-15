В дните преди Коледа италианският Емполи покани на проби таланта от школата на Черноморец Ростислав Костенски, научи"Приемаме това като признание не само за безспорните качества на нашето момче, но и като оценка за добрата и всеотдайна работа на треньорите ни от школата. Независимо от това дали ще бъде одобрен сега или по-късно, за нас важното е, че специалистите от утвърден клуб с история и традиции в едно от Топ 5 първенствата на Европа, са оценили потенциала на наш играч", заявиха по този повод от бургаския клуб.Ростислав е едва на 16 години, но за 11 мача с екипа на втория отбор на "акулите" е вкарал 23 гола срещу по-опитни и възрастни съперници.