Юношата на Черноморец Стелиян Стоянов се представи много силно в последния мач за младежкия тим на Бари (формация "Примавера“), като помогна за победата над Тернана с 2:1.19-годишният бургазлия остана на терена през всичките 90 минути, макар и да игра контузен като допринесе с асистенция за първия гол на отбора си.Той създаде първата ситуация в срещата още в 6-ата минута. Неговият пробив от дясно завърши с центриране към централния нападател Фоде Сидибе, който обаче стреля над напречната греда. В 14-ата минута изстрел на българина се спря в ръката на бранител на гостите, но реферът не даде дузпа.В 57-ата минута дълго подаване на Кампанели попадна в Стелиян, който комбинира със Сакоба Кейта, който изведе домакините напред. В 81-ата минута при контраатака Бари удвои резултата, а младежкия тим на Тернана върна едно попадение в добавеното време чрез далечен удар.С този успех тимът на Бари U20 има вече 20 точки след 12 кръга и заема 5-о място в таблицата, на 6 от лидера Емполи.Отличното представяне на родения през 2006-а година талантлив полузащитник не остана незабелязано от щаба на първия отбор на Бари и в следващите три дни той ще тренира с мъжкия състав на тима.