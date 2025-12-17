Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Френският колос Пари Сен Жермен, който спечели Шампионска лига през сезон 2024/25, излиза днес срещу бразилския Фламенго, победител в Копа Либертадорес, в битка за Междуконтиненталната купа на ФИФА. 

Двубоят започва в 19:00 часа българско време на стадион "Ахмад бин Али" в Ал Райан, Катар. 

Това ще е първи дуел между тези два тима. 

ПСЖ стигнаха до требъл през тази година, печелейки освен Шампионска лига и Купа и титла на Франция. 

Фламенго стигнаха до битката за този трофей след успехи над мексиканския Крус Асул (2:1) и на полуфинала срещу египетския Пирамидс (2:0). 

Операторът Palmsbet определя за фаворит в днешния мач французите. Коефициентът за успех на парижани е 1.68, докато този за домакините - 5.33. Равенството е оценено на 3.75.

Сходни са коефициентите и при бетинг оператора BETHUB.BG. Краен успех за Пари Сен Жермен е оценен на 1.62, докато евентуален триумф на Фламенго е със ставка 5.75. Равенството е оценено на 3.90.