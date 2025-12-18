Сподели Сподели
Нефтохимик Бургас и Макаби Тел Авив ще се изправят един срещу друг в един мач от 1/16-финалните сблъсъци на третия по сила волейболен турнир в Европа "Чалъндж къп". 

Това се случва, тъй като израелският клуб пропусна срока за посочване на държава, град и зала, в която да приемат бургазлии на 9 или 10 декември.

Така победителят ще бъде определен в един двубой, който ще се проведе на на 7 януари от 20:00 часа в зала "Бойчо Брънзов".

Съперник на осминафиналите ще бъде някой измежду Фойникас Сирус (Гърция) и френския Шомон, воден от бившия старши треньор на националния отбор на България Силвано Пранди.