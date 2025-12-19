Община Несебър отличи най-изявените си спортисти за 2025 година – състезатели, които с постиженията си през годината донесоха престиж, медали и признание за общината на национално и международно ниво.В класацията "Десетте най-добри спортисти на община Несебър за 2025 година“ са включени представители на спортните танци, бойните спортове, ветроходството и кикбокса – дисциплини с утвърдени традиции, практикувани от силни местни клубове.Церемонията по награждаването бе предшествана от кратък поздрав, който заместник-кметът Иван Гургов отправи от името на кмета на община Несебър Николай Димитров. В своето обръщение той подчерта, че общината ще продължи да подкрепя клубовете, които работят активно за развитието на спорта, насърчават здравословния начин на живот и с постиженията си допринасят за утвърждаването на авторитета и доброто име на община Несебър.– Никола Константинов Димитров и Марианна Антоновна Шабунина -Клуб по спортни танци "Несебър“ – гр. Несебър– Кристиян Росенов Иванов и Златина Николова Кондова – Клуб по спортни танци "Несебър“ – гр. Несебър– Димитър Калинов Стоянов и Хрисия Златкова ВеликоваКлуб по спортни танци "Несебър“ – гр. Несебър– Златин Тихомиров Иванов – Спортен клуб по кикбокс "Несебър“ – гр. Несебър– Фаина Анатолиевна Кара – Спортен клуб "Обзор 2024“– Кристиян Мариянов СтояновСпортен клуб "Сентоки“ – гр. Обзор– Златко Георгиев Атанасов -Общински ветроходен клуб "Несебър 2000“ – гр. Несебър– Анастас Стефанов Петров -Общински ветроходен клуб "Несебър 2000“ – гр. Несебър-Стефан Костов Димитров – Спортен клуб "Бушидо“ – гр. НесебърС титлата "Треньор на годината“ беше удостоен Йордан Дойчев Янков – Спортен клуб по кикбокс "Несебър“, за своя професионализъм, последователна работа и принос за развитието на бойните спортове в общината.За "Най-успешен отбор“ за 2025 година бе отличен отборът на Спортен клуб "Триумф“, постигнал впечатляващи резултати и стабилно представяне през състезателната година.