Несебър отличи десетте най-добри спортисти за 2025 година
В класацията "Десетте най-добри спортисти на община Несебър за 2025 година“ са включени представители на спортните танци, бойните спортове, ветроходството и кикбокса – дисциплини с утвърдени традиции, практикувани от силни местни клубове.
Церемонията по награждаването бе предшествана от кратък поздрав, който заместник-кметът Иван Гургов отправи от името на кмета на община Несебър Николай Димитров. В своето обръщение той подчерта, че общината ще продължи да подкрепя клубовете, които работят активно за развитието на спорта, насърчават здравословния начин на живот и с постиженията си допринасят за утвърждаването на авторитета и доброто име на община Несебър.
Десетте най-добри спортисти на община Несебър за 2025 година са:
– Никола Константинов Димитров и Марианна Антоновна Шабунина -Клуб по спортни танци "Несебър“ – гр. Несебър
– Кристиян Росенов Иванов и Златина Николова Кондова – Клуб по спортни танци "Несебър“ – гр. Несебър
– Димитър Калинов Стоянов и Хрисия Златкова Великова
Клуб по спортни танци "Несебър“ – гр. Несебър
– Златин Тихомиров Иванов – Спортен клуб по кикбокс "Несебър“ – гр. Несебър
– Фаина Анатолиевна Кара – Спортен клуб "Обзор 2024“
– Кристиян Мариянов Стоянов
Спортен клуб "Сентоки“ – гр. Обзор
– Златко Георгиев Атанасов -Общински ветроходен клуб "Несебър 2000“ – гр. Несебър
– Анастас Стефанов Петров -Общински ветроходен клуб "Несебър 2000“ – гр. Несебър
-Стефан Костов Димитров – Спортен клуб "Бушидо“ – гр. Несебър
Специални отличия
С титлата "Треньор на годината“ беше удостоен Йордан Дойчев Янков – Спортен клуб по кикбокс "Несебър“, за своя професионализъм, последователна работа и принос за развитието на бойните спортове в общината.
За "Най-успешен отбор“ за 2025 година бе отличен отборът на Спортен клуб "Триумф“, постигнал впечатляващи резултати и стабилно представяне през състезателната година.
Състезателни двойки от 32 държави идват в Бургас за Европейското първенство по стандартни танци
11.12
