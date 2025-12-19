Младата надежда в леката атлетика Християн Касабов: Целта е медал от световното
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© ФОКУС
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
Здравей, Християне. Много силна година за теб. Хората вече знаят кой си. Спечели два медала от европейски първенства за подрастващи до 18 и до 20 години. Кажи ни как оценяваш ти годината.
- Годината наистина се получи много добре. Като изключим отсъствието ми за Балканския шампионат зимата, за който бяхме сигурни, че щях да го взема като балкански шампион, но контузия не ни позволи да участваме. Но късметът беше на наша страна за летния сезон, нямахме контузии. Попаднахме на хубаво време в последните два дни от европейското, защото в първите два имаше неприятен насрещен вятър, който не даваше на спринтьорите на 100 метра първите два дни да дават силни резултати, с каквито са отишли. Но при нас времето беше хубаво, нямахме толкова силен вятър и успяхме да дадем най-хубавите резултати според мен от цялото първенство.
Очакваше ли повече от теб за тази година и примерно качване на върха на Европа?
- Тази година отидох с убеждението, че съм способен да взема медал, въпреки класирането ми по ранглиста на състезанието. Четирите стотни, които не ми стигнаха за първото място не ме обезкуражават. И на второ място сме доволни, понеже се показа, че има прогрес в медалите, в резултатите, което е най-хубавото нещо според мен. И вече догодина се надяваме да имаме същото постижение, дори по-добро.
А какъв ти е личният рекорд и на тренировки? Имаш ли по-добро постижение от това на състезания?
- На тренировки обикновено само на препятствия се доближавам до личните ми постижения. На гладки бягания не успявам да постигна същите резултати, същата скорост на тренировка, понеже като отидеш на състезание, на голям форум, имаш адреналин и конкуренция, които много те дърпат и много помагат. Там ми е най-силното, макар че лятото имам някое и друго бягане, което се доближава като стотни до рекорда ми.
Това означава, че трябва да се пускаш на много големи състезания, за да можеш да подобряваш все повече и повече.
- По принцип не е много хубаво да се правят много стартове през годината, понеже и ние имаме умора в нас и до някаква степен свършва. Тази година направихме само четири старта през лятото, което според мен беше идеалната бройка, за да нямам умора в състезателния период и да се чувствам страхотно за голямото първенство.
Ти как избра леката атлетика и като цяло бягането с препятствия? И кога?
- Леката атлетика започнах преди 10 години, когато срещнах треньора. Това беше първият човек в залата.
Тогава на колко години си бил?
- Бях в края на втори клас. Не съм имал за цел да тренирам точно лека атлетика. Просто целта на родителите ми беше да тренирам нещо – дали ще е футбол, баскетбол, няма значение. Последният спорт, който пробвахме, беше леката атлетика и много ми хареса. Препятствията мога да кажа, че още от малък са ми били под окото. Когато треньорът ни е слагал някакви упражнения и такива игри, защото започваме от малки деца в групите на треньора, като е слагал препятствие, винаги съм имал желание да бягам и мисля, че още от там съм тръгнал с препятствията.
Сега какво предстои за теб през следващата година, основните състезания да ни кажеш?
- През следващата година – да се надяваме да сме живи и здрави първо – имаме Балканиада, пак за под 20 години, в Белград. Лятото имаме Световно първенство в Орегон, САЩ, което е най-голямата ни цел, и естествено, да се върнем на подиума с медал.
От световно първенство?
- От световно.
Резултатите за момента позволяват ли ти да се наредиш в петицата, десетката на най-добрите за твоите години?
- За момента резултатът ми позволява да вляза на финал, обаче няма как да си затворим и за по-малкия набор, който се качва догодина в нашата категория. Там също има силни момчета. Но мисля, че и аз догодина ще съм още по-силен и няма да има толкова голям проблем.
Добре. Пожелаваме ти много здраве и успехи през следващата година!
- Мерси много!
Още от категорията
/
Състезателни двойки от 32 държави идват в Бургас за Европейското първенство по стандартни танци
11.12
Актуални спортни новини:
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.