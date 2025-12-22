Нефтохимик 2010 срещу Локомотив Авиа (Пловдив) е голямото дерби на последния есенен кръг в НВЛ за мъже.Срещата е днес от 19:15 ч. в залата на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски".Тимът на Франческо Кадеду ще иска да завърши годината с трета поредна победа, докато гостите са амбицирани да постигнат пети последователен успех.Двата състава са съседи в клсирането. Вицешампионите са на 2-ра позиция с баланс 8:1 и 22 точки. Бургазлии са със 7:2 и 20 пункта на сметката си и при чист успех днес в Пловдив ще изпреварят съперника си в таблицата.Първи съдия според планирания наряд е Атанас Върбанов, а на мрежата трябва да му помата Божидара Миткова.