Черноморец привлече Октай Хамдиев, съобщиха "акулите".

Роденият през 2000 г. футболист може да играе и на двете крила.

Той пристига от Добруджа и ще започне зимна подготовка с отбора на Иван Колев.

Преминал е през Хебър (Пазарджик) и Септември (София). Има мачове във Втора и в Първа лига.

С привличането му щабът на "акулите  очаква да се увеличи офанзивната мощ на отбора през пролетния полусезон.