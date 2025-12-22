Черноморец привлече Октай Хамдиев, съобщиха "акулите".Роденият през 2000 г. футболист може да играе и на двете крила.Той пристига от Добруджа и ще започне зимна подготовка с отбора на Иван Колев.Преминал е през Хебър (Пазарджик) и Септември (София). Има мачове във Втора и в Първа лига.С привличането му щабът на "акулите очаква да се увеличи офанзивната мощ на отбора през пролетния полусезон.