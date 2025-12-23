Сподели Сподели
Младият талант на Черноморец Ростислав Костенски се е представил отлично по време на пробите в италианския Емполи.

Той е оставил силни впечатления в тренировките на тима, като е асистирал за гол при победа с 1:0 в контролен мач.

От ръководството на италианците са изразили желание за неговото привличане и готовност за стартиране на преговори с бургаския клуб.

Костенски се представи много силно през есента като реализира 23 гола в А областната група, където се състезава дублиращият отбор на "акулите".