Сподели Сподели
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Черноморец официално привлече още едно ново попълнение, видя ФОКУС.

Това е нападателят Жулиян Иванов.

Той подписа договор с клуба до 30 юни 2027 г.

Младокът пристига от Локомотив (Горна Оряховица). Той е продукт на школата на Септември (София).

Роден в Приморско, младият нападател е сред перспективните таланти в родния футбол.

"Акулите" изразиха радостта си, че толкова обещаващ играч е избрал да продължи развитието си с фланелката на Черноморец и му пожелаха успех.