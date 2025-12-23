Черноморец официално привлече още едно ново попълнение, видяТова е нападателят Жулиян Иванов.Той подписа договор с клуба до 30 юни 2027 г.Младокът пристига от Локомотив (Горна Оряховица). Той е продукт на школата на Септември (София).Роден в Приморско, младият нападател е сред перспективните таланти в родния футбол."Акулите" изразиха радостта си, че толкова обещаващ играч е избрал да продължи развитието си с фланелката на Черноморец и му пожелаха успех.