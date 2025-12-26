Сподели Сподели
Световната федерация по кеч (WWE) е най-популярната и богата верига в развлекателния спорт в цял свят. 

През годините множество от нейните състезатели направиха страхотни кариери, печелейки десетки милиони долара. 

На върха е собственикът на компанията Винс Макмеън, който притежава 3.2 милиарда долара и е единственият в класацията, който притежава богатство повече от милиард долара. 

Второто място е за вече холивудския актьор Дуейн Джонсън - Скалата (на снимката), който има впечатляващите 800 милиона долара. 

В "Топ 3" влиза дъщерята на собственика Винс Макмеън - Стефани Макмеън. Те има състояние от 250 милиона долара, с колкото разполага и нейният съпруг и настоящ шеф в WWE Трите Хикса

Ето и подреждането в "Топ 20":

1. Винс Макмеън - 3.2 милиарда долара

2. Дуейн Джонсън - Скалата - 800 милиона долара

3. Стефани Макмеън - 250 милиона долара

3. Трите Хикса - 250 милиона долара

5. Джон Сина - 80 милиона долара

6. Леденият Стив Остин - 30 милиона долара 

7. Хълк Хоган - 25 милиона долара 

7. Стейси Кейблър - 25 милиона долара 

9. Ники Бела - 20 милиона долара 

10. Крис Джерико - 18 милиона долара 

11. Гробаря - 17 милиона долара 

12. Голдбърг - 16 милиона долара 

12. Батиста - 16 милиона долара 

14. Джеф Джарет - 15 милиона долара 

15. Марис - 14 милиона долара 

15. Роман Рейнс - 14 милиона долара 

17. Миз - 14 милиона долара 

18. Бри Бела - 12 милиона долара 

18. СМ Пънк - 12 милиона долара 

20. Даниел Брайън - 12 милиона долара