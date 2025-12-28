Вижте кои играчи се оттеглят от тениса през 2025-а година! Бройката е огромна!
Ботев Пловдив
23.04 / Сряда / 18:30ч.
стадион Ботев
Локомотив Пловдив
Ботев Пловдив
0 : 0
Локомотив Пловдив
© FB: České srdce=Teni
1.50
3.00
2.50
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: Реал Мадрид / Реал Мадрид и Над 3.5
4.23
Първо Полувреме / Краен Резултат и Брой Голове: 3.0
1.1
"ФОКУС" направи проучване кои са тенисистите, които се отказват от спорта.
Без спор най-големите имена са тези на бившите играчи от "Топ 10" на сингъл Ришар Гаске, Фабио Фонини (на снимката), Диего Шверцман, Фернандо Вердаско. Бившият полуфиналист от Откритото първенство на Австралия Кайл Едмънд , който шокира неприятно и Григор Димитров преди 7 години, също "окачи обувките", защото така и не успя да върне формата си, която през 2018-а година го отведе до рекордното за него 14-о място в класацията на АТП. Чехът Лукас Росол, който изненада неприятно легендите Рафаел Надал и Новак Джокович на "Уимбълдън" също си казва "сбогом" със спорта. Той достигна до 26-о място в класацията на сингъл, а освен това направи и нелоша кариера при двойките.
Като говорим за дуетите няма как да не споменем легендите Иван Додиг, Рохан Бопана, Васек Поспишил, Никола Маю. Всички те направиха изключителни кариери при двойките.
Ето и останалите играчи, сред които има също много интересни имена, които се оттеглиха от спорта:
Джонатан Ейсерик, Салваторе Карузо, Мариус Копил, Грегоар Барер, Рикардас Беранкис, Педро Кашин, Маркус Даниел, Ернесто Ескобедо, Кристофър Юбенкс, Денис Новак, Айсам Ул-Хак Куреши, Мартин Клизан, Денис Кудла, Люк Сейвъл, Алберт Рамос, Тим ван Ритховен, Джанлука Маджер, Матве Миделкоуп, Антоан Ескофер, Бернабе Запата Мирайес, Рубин Статъм, Уелш Хотард и Сей Дейвид Сей
Още от категорията
/
Състезателни двойки от 32 държави идват в Бургас за Европейското първенство по стандартни танци
11.12
Актуални спортни новини:
"Акулите" с нов трансфер
14:07
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Мачовете по ТВ! Пълна програма на всички мачове на живо по телевизиите.
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Свали на своя телефон: Мачовете по ТВ за Android или Мачовете по ТВ за iOS!
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.