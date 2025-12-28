25-годишен футболист почина по време на мач във Видин
Младият футболист е участвал в благотворителен мач за събиране на средства за 30-годишната Памела Ангелова от града, която бореше с карцином на дебелото черво и за която ви разказахме в "Здравей, България", но преди дни Памела загуби битката си с коварната болест. Събраните от турнира средства е трябвало да бъдат дарени за подпомагане на лечение на друг човек.
Младият футболист е възпитаник на Природо-математическата гимназия "Екзарх Антим I" в града. Играе и за ФК "Дреновец" .
От двата отбора излязоха със съболезнователни слова:
"БДИН ВИДИН"
"С огромна болка в сърцата ОФК Бдин Видин съобщава, че нашият футболист от мъжкия отбор и юноша на клуба Ангел Петров ни напусна.
Ачо беше повече от футболист и дете на клуба, той беше светлина в съблекалнята, усмивка, която не угасваше, и човек, който винаги даваше всичко от себе си. За отбора, за приятелите си, за хората около него. Доброто в него се усещаше без думи.
Искрени съболезнования на нашия футболист Антон Петров и на цялото семейство Петрови. В тази тежка и несправедлива болка искаме да знаете, че не сте сами, ние винаги ще сме до вас!
Ачо ще остане завинаги един от нас, в спомените и в сърцата.
Почивай в мир, Ангеле. Няма да те забравим никога.", написаха от третодивизионния клуб.
"ДРЕНОВЕЦ"
"ФК Дреновец изказват своите най-искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите на Ангел Петров - Ачи.
Загубата на млад живот е неизмерима болка.
В този тежък момент сме с вас и споделяме болката Ви.
Споменът за него ще остане завинаги в нашите сърца.
Поклон пред светлата му памет!
В знак на съпричастност ФК “Дреновец" вади от употреба фланелката с номер 11, Ачи завинаги един от нас!"
