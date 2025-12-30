Националната волейболна лига (НВЛ) за мъже обяви датите и часовете на 1/4-финалните двубои от турнира за Купата на България.Турнирът ще се проведе от 16 до 18 януари в в "Арена СамЕлион" Самоков.В първия мач от осмицата Локомотив Авиа (Пловдив) се изправя срещу Монтана от 12:00 ч. В 14:30 ч. Нефтохимик 2010 ще играе срещу Берое. След това на полето от 17:00 ч. ще излязат Левски и Пирин (Разлог). Последният двубой от 1/4-финалите е заложен по програма от 19:30 ч., а в сблъсъка един срещу друг ще се изправят отборите на ЦСКА и другият бургаски представител Дея Спорт.Купа на България, 1/4-финали:Локомотив Авиа (Пловдив) - МонтанаНефтохимик 2010 - БероеЛевски - Пирин (Разлог)ЦСКА - Дея Спорт