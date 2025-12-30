Станаха ясни съперниците на бургаските отбори на 1/4-финалите за Купата
Турнирът ще се проведе от 16 до 18 януари в в "Арена СамЕлион" Самоков.
В първия мач от осмицата Локомотив Авиа (Пловдив) се изправя срещу Монтана от 12:00 ч. В 14:30 ч. Нефтохимик 2010 ще играе срещу Берое. След това на полето от 17:00 ч. ще излязат Левски и Пирин (Разлог). Последният двубой от 1/4-финалите е заложен по програма от 19:30 ч., а в сблъсъка един срещу друг ще се изправят отборите на ЦСКА и другият бургаски представител Дея Спорт.
Купа на България, 1/4-финали:
12:00 Локомотив Авиа (Пловдив) - Монтана
14:30 Нефтохимик 2010 - Берое
17:00 Левски - Пирин (Разлог)
19:30 ЦСКА - Дея Спорт
