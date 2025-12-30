"Искам да даря ръкавици, разписани за мен лично от Хамзат Чимаев! Един чифт боксови и един - за ММА. Нека чрез твоето предаване се организира търг, наддаване, средствата от което да бъдат дарени за две отделни кампании. Ти казваш кои. Предложилият най-висока сума, ще получи ръкавиците лично от мен и ще помогне на някой боец или на някое детенце".Това заявив "Неформално с Георги Петков". За празниците той реши да направи този голям жест за човек в нужда. Аз избрах, още по време на неговото гостуване при мен, средствата от най-високото предложение за боксовите ръкавици да бъдат пренасочени в пълната си цялост към подпомагането на 4-годишния Дани, който страда от болестта на Хиршпрунг. Другата кампания, от търга за ММА ръкавиците, ще бъде посочена от самия Тони.По наше общо мнение и идея, най-голям ефект би имало връчването на ръкавиците, разписани от Хамзат, по време на следващия MAX FIGHT. Това означава, че в коментарите под това видео всеки от вас ще може да наддава за благотворителната кампания на Тони Маркулев, ДО ОФИЦИАЛНОТО ОБЯВЯВАНЕ НА ДАТАТА НА СЛЕДВАЩОТО СЪБИТИЕ НА MAX FIGHT!"През твоя ефир подаряваме по един артикул от нашите добавки на избран от теб боец, като ще посочиш още двама, ще ме свържеш с тях и ще им предоставим възможност да използват продуктите ни на доставна цена. Искам да помагам, иначе няма смисъл от това, което правя. Не желая да съм просто поредният, предлагащ хранителни добавки, ако това няма да бъде от полза за някого", добави гостът ми, след което окончателно ме остави без думи със следното:"Месец и малко след мача с Калоян, който беше обявен за Топ 5 на всички времена в BKFC, говорих с Любо Геджев и поисках среща с Майк Пери!", разкри Маркулев. Той сподели и неизвестен за мен факт, свързан със събитията непосредствено след битката с Калоян, който съм сигурен, че би представлявал сериозен интерес и за голяма част от вас.Защо се е решил на създаването на собствена марка - Project Wolf, какво включва партньорството му с Iron Inside, защо има серия от хранителните добавки с неговия собствен лик, предназначена само за професионални спортисти и кой е новият спорт, в който вече е шампион, вдъхновен и мотивиран от дъщеря си?Всичко това и още много подробности - от големия боец, но и огромен и истински човек - Тони Маркулев!