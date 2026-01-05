Сподели Сподели
Нефтохимик продължава европейското си участие с двубой срещу Макаби (Тел Авив) от 16-финалите в "Чалъндж Къп".

Двубоят е на 7 януари от 20:00 ч. в зала "Бойчо Брънзов" в Бургас.

Според регламента мачът ще е единствен между двата тима и победителят от него ще се класира за следващата фаза на турнира.

Желаещите вече могат да си закупят билети онлайн: ТУК!

Цената е 6 евро. За учащи и пенсионери входът струва 4 евро.

Пропуските за ученици и пенсионери могат да се купят само на каса.