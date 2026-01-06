Най-добрият български тенисист -, ще изиграе днес първия си официален мач за 2026 г. 34-годишният хасковлия, който заема 47-мо място в света, се изправя срещу испанецав сблъсък от 1/16-финалите на турнира на твърда настилка в Бризбън, Австралия от сериите ATP 250.Срещата ще започне не по-рано от 10:30 часа (българско време). Това ще бъде осми двубой между двамата, като българинът има 4 победи - три на твърда настилка и една на клей.34-годишният испанец се намира на 92-ра позиция в света и стигна до основната схема след две победи в квалификациите.За последно Григор игра в края на октомври 2025 г., когато в Париж победи представителя на домакините Джовани Мпечи Перикар.